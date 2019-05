Unter dem Motto "Heinrich Heine: Reisebilder aus Italien" veranstaltet der Kulturverein in Rügheim eine literarisch-musikalische Soiree mit Stephan Schäfer (Lesung) und Volker Höh (Gitarre). Sie findet am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr im Schüttbau in Rügheim statt.

"Hier in Italien ist es ja so schön, das Leiden selbst ist hier so schön, in diesen gebrochenen Marmorpalazzos klingen die Seufzer viel romantischer als in unseren netten Ziegelhäuschen." Heinrich Heine unternahm wie viele andere Schriftsteller vor ihm eine Reise nach Italien. Die Reiseberichte hatten im frühen 19. Jahrhundert schon eine lange Tradition, aber mit Heines "Reisebildern" erreichte die Reiseliteratur einen Höhepunkt. In der "Reise von München nach Genua" (1830) beschreibt Heine Eindrücke seiner Italienreise im Jahr 1828, die ihn über Trient, Verona und Mailand nach Genua führt. Er schildert mit viel Empfindsamkeit Land und Leute, bisweilen urteilt er spöttisch über politische und gesellschaftliche Verhältnisse, wie der Kulturverein weiter mitteilte.

Zu einem Kurzurlaub der besonderen Art werden Heines Betrachtungen durch die schönsten Konzertstücke, Lieder und Tänze des romantischen Italiens, gespielt auf einer Biedermeier-Gitarre von 1843. In ihrem originalen Gewand interpretiert Volker Höh, einer der vielseitigsten deutschen Gitarristen, Musik von Paganini, Carcassi und Regondi bis hin zu Themen des von Heine hoch gelobten "Barbier von Sevilla" von Rossini.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Musik Hofmann in Hofheim und telefonisch unter der Rufnummer 09523/5475.