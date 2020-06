"Jeder spricht vom Umstellen, doch keiner tut was für die Energiewende und die Elektromobilität", klagt Klaus-Georg Wolfsteiner. Doch der Steuerberater tut jetzt etwas: Mandanten, die ihn in seinem Büro in der Schwedenstraße 35 mit einem Elektro-Auto besuchen, können die Akkus an ihrem Wagen aufladen.

Georg Wolfsteiner hat am Haus eine Strom-Tankstelle eingerichtet. Ein Schild "Steuerbüro Wolfsteiner. Ladestation für Elektrofahrzeuge unserer Mandanten" am Parkplatz vor seinem Haus weist darauf hin. "Das ist ein Beitrag von mir zum Umweltschutz", sagt er. Die meisten Besitzer eines E-Autos haben ein Ladekabel an Bord. Sie müssen ihr Fahrzeug mit der speziellen Steckdose verbinden. Klaus-Georg Wolfsteiner schaltet die Stromzufuhr danach per Schlüssel ein, schon kann der Ladevorgang beginnen. Mit dem Schlüssel kann er verhindern, dass Unbefugte sich bedienen und einfach ihren Wagen aufladen. Bis ein kleinerer Wagen voll aufgeladen ist, dauert es etwa eineinhalb Stunden, erklärt Wolfsteiner.

Der Steuerberater hat die E-Tankstelle an seinem Haus komplett aus eigener Tasche finanziert. Hätte er noch etwas gewartet, dann wäre er vermutlich in den Genuss eines staatlichen Zuschusses gekommen. Im Konjunkturprogramm, das die Bundesregierung beschlossen hat, soll auch die Einrichtung von E-Ladesäulen mit Zuschüssen gefördert werden. Wolfsteiner fährt noch kein E-Auto, das er an seiner eigenen Ladestation aufladen kann. Er sollte seinen schon vor längerer Zeit bestellten Wagen eigentlich im März bekommen, aber wegen der Corona-Pandemie gab es Verzögerungen und der Wagen wird erst in den nächsten Wochen ausgeliefert.