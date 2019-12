Hier gibt es die Karten

Der katholische Burschenverein lädt zu dem Schwank "Ladyknaller - drei lustige Witwen lassen es krachen!" ein. Termine sind am Donnerstag, 26. Dezember, am Sonntag, 5. Januar, am Freitag, 10. Januar, und am Freitag, 17. Januar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es im Versicherungsbüro Penzel-Hildner, Telefon 09262/1200, oder per E-Mail an: martina.penzel@ruv.de. Auch Reservierungen sind möglich. red