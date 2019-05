Hier dreht sich alles ums Wasser

Am 22. März war Weltwassertag, von heute an lädt das Kneippbecken in Ketschendorf wieder zum Wassertreten ein. Zudem lädt der Kneipp- und Naturheilverein am Mittwoch, 8. Mai, um 17 Uhr ins Wasserwerk der SÜC in Cortendorf zu einer Führung ein. Um Anmeldung bei Schaal unter Telefon 09561/34419 wird gebeten. red