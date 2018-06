Hiebarbeiten im Stadtwald

Hinweis der Rathaus-Chefin



uli



Der Stadtrat stimmte dem Jahresbetriebsplan 2018 für den Stadtwald ohne Ge genstimme zu. Leo Romeis, im Rathaus zuständig für Infrastruktur , Tourismus und Finanzen, erläuterte den Räten die wesentlichen Inhalte.Im vergangenen Jahr hatte die Stadt weniger Holz geerntet und verkauft, da Stürme für viel Bruch gesorgt und so die Preise auf dem Holzmarkt nach unten gezogen hatten. Heuer habe es bereits in Norddeutschland hohe Sturmschäden gegeben, so dass die Stadtverwaltung abwarten wolle, wie viel Holz tatsächlich geschlagen werden solle. Langfristig bekommen Laubbäume vor der Fichte wieder Vorrang. Eine Pflanzung ist Am Gänsrain auf knapp einem Hektar Fläche geplant und auf insgesamt 2,7 Hektar soll junger Baumbestand gepflegt werden.Rückblickend auf den Waldbegang des Stadtrats am 11. Juni merkte Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks CSU ) an, dass lediglich sechs Räte an dem Treffen teilgenommen hätten. Birgit Poeck-Kleinhenz (PWG) konterte, dass um 17 Uhr noch etliche Stadträte hätten arbeiten müssen.