"HHK" ist zu Gast in Roßdorf

An was denkt man, wenn man "HHK" liest oder hört? Wohl eher an eine Krankenkasse, die Vorsitzende einer Partei oder ein Autonummernschild - aber nein! Hinter "HHK" verbirgt sich eine in Würde gealterte, reife Rock-Combo, die vor allem den Songs ihrer wilden Jugend frönt - Helmuths-Hof-Kapelle. Diese Truppe war schon einige Male beim Sommerprogramm des Landgasthofs Heerlein in Wildensorg, in der Sandstraße und auf diversen Kellern mit wachsender Begeisterung zu hören. Mit viel Spaß, einem guten Drive und einer gehörigen Portion Selbstironie werden die Lieder dargeboten, wohl bekannte Melodien bekommen einen anderen Text verpasst und das ein oder andere Musikstück der Neuen Deutschen Welle lugt um die Ecke. Die sechs Musiker (zwei Gitarren, Keyboard, Schlagzeug, Bass und Gesang) freuen sich, grundehrliche Musik zum Besten geben zu dürfen. Deshalb geht es gleich in die Kellersaison: am heutigen Freitag um 18.30 Uhr im Felsenkeller Roßdorf. Der Eintritt ist frei. red