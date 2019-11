Haßfurt vor 15 Stunden

Konzert

"Heye's Society" macht die Musik in Haßfurt

Jazz steht am Sonntag, 8. Dezember, in Haßfurt auf dem Programm. Bei einem Konzert um 17 Uhr in der Rathaushalle macht die Gruppe "Heye's Society" (früher "Bavarian Classic Jazzband") die Musik. Veran...