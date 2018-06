Heyder ist zu Gast

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bamberg veranstaltet am Donnerstag, 28. Juni, um 17 Uhr einen "Expert.Circle" zum Thema "Sportmarketing und Leistungssport " mit dem ehemaligen Profibasketballer Wolfgang Heyder. Da Sportmarketing eine große Rolle in Heyders Leben spielt, wird er im Rahmen dieser Veranstaltung an der FHM Bamberg, Pestalozzistraße 10, zu Gast sein. Heyder gibt hier Einblicke in die Anwendung betriebswirtschaftlicher Aspekte auf Sportprodukte und -dienstleistungen und stellt dabei die Relevanz dessen sowohl im Bereich "Marketing durch Sport" als auch "Marketing von Sport" vor. Als Liebhaber von Kleinkunst und Kabarett wird er dabei auch die eine oder andere Anekdote zum Besten geben, teilt die Fachhochschule mit. Die Teilnahme ist kostenfrei. red