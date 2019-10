"Hexenkunst und Teufelswerk" auf der Spur

Der Heimatgeschichtliche Arbeitskreis Ebelsbach hatte zur Führung in die Weltkulturerbestadt Bamberg eingeladen. Grund war die Fortführung der Thematik "Hexenkunst und Teufelswerk". Im Fokus stand, wie der Arbeitskreis mitteilte, die Verfolgung von Kindern, Frauen und Männer im 16. bis 18. Jahrhundert im fränkischen Raum. Der Rundgang führte in Bambergs verwinkelte Gassen der Altstadt, um den Dom herum und zu den Originalschauplätzen bis in die tiefe "Hölle" hinein. Der Arbeitskreis setzt die Thematik im September 2020 mit einer Führung in Zeil fort.

Eingeladen sind geschichtlich Interessierte auch zur Führung in der alten Ebelsbacher Stollenanlage am 30. Mai 2020 im Zusammenhang mit der Flora und Fauna am Ebelsberg.

Ebenso findet erstmalig eine Mühlenwanderung im Ebelsbachtal am 16. Mai 2020 statt.

Interessierte können sich unverbindlich vorab anmelden bei der Vorsitzenden unter E-Mail Sonja.Horn@freenet.de. red