Hexen und Waldgeister stürmen Krumer Dorfplatz

Die Schlossberghexen und Waldgeister werden mit einem Fackelzug am Dienstag, 30. April, wieder den Dorfplatz in Krum zur traditionellen Walpurgisnacht stürmen.

Um 22 Uhr beginnt das schaurige Spektakel, bei dem die Hexen rund um das Lagerfeuer tanzen und schließlich den Winter aus dem Dorf vertreiben. Danach folgt gegen 23 Uhr ein Höhenfeuerwerk mit tollen Lichteffekten. Davor stellen die Krümler bereits um 19 Uhr ihren Maibaum auf. Für Stimmung sorgt ab 20 Uhr die beliebte Partyband "Dochrinna" aus Bamberg, die den Festplatz bereits in den vergangenen zwei Jahren in einen wahren Hexenkessel verwandelte. Als Sänger ist wieder Fabian Hollet dabei, der bekannte Moderator von Radio Bamberg.

Am Mittwoch, 1. Mai, beginnt ab 12 Uhr der Festbetrieb. Hier spielt ab 13 Uhr die Trachtenkapelle Trossenfurt-Tretzendorf. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Die Dorfgemeinschaft Krum mit dem ausrichtenden Kindergartenverein bieten Spezialitäten an. cl