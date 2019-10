Das Rote Kreuz bittet die Bevölkerung, die nächste Möglichkeit zur Blutspende wahrzunehmen, um den Puffer an überlebenswichtigen Blutpräparaten für die nächsten Tage und Wochen zu füllen. Der nächste Blutspendetermin des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels findet am heutigen Freitag, 25. Oktober, in der Staffelsteiner Realschule von 16.30 bis 20.30 Uhr statt. red