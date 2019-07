Die Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast teilt mit, dass am heutigen Mittwoch von 9 bis 12 Uhr die Trinkwasserversorgung im Unteren Anger in Marktleugast aufgrund dringender Reparaturarbeiten am Leitungsnetz unterbrochen werden muss. Die Bewohner werden gebeten, Wasservorräte anzulegen. Die Arbeiten werden so schnell wie möglich durchgeführt. red