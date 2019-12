Heute noch Vorverkauf

Für das Weihnachtskonzert des Musikvereins Marktleugast gibt es noch Eintrittskarten. Die Tickets können nur noch heute im Vorverkauf bei Diana Löffler unter der Telefonnummer 0151/ 40452318 oder bei Matthias Nitsch (0174/9721644) bestellt werden.

Restkarten, solange der Vorrat reicht, gibt es an der Abendkasse. Das Weihnachtskonzert, an dem auch der Basilika-Chor Marienweiher und Organist Wolfgang Trottmann aus Kulmbach mitwirken werden, findet in der Kirche in Marktleugast statt. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. red