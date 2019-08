Gumpersdorf vor 18 Stunden

absperrung

Heute kein Wasser

Wegen Arbeiten am Leitungsnetz der Rodacher Gruppe wird am heutigen Donnerstag in Gumpersdorf von 8 bis circa 13 Uhr das Wasser abgesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, entsprechend Vorsorge zu treff...