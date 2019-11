Heute ist Versammlung

Die DLRG und der Schwimmverein Delphin 77 Herzogenaurach halten heute Hauptversammlungen im Generation-Zentrum in der Erlanger Straße 16 in Herzogenaurach ab. Die Versammlung des Schwimmvereins beginnt um 18 Uhr. Neben Ehrungen stehen auch Neuwahlen an. Die Hauptversammlung der DLRG soll um 19.30 Uhr beginnen. red