Heute Honigmarkt am Maxplatz

Der Honigmarkt auf dem Maxplatz gehört zum Faschingsdienstag in Bamberg wie der Faschingsumzug. Am heutigen Dienstag bieten Imker aus dem Raum Bamberg von 7 bis 12 Uhr ihre süßen Naturerzeugnisse an. Neben Klassikern wie Waldhonig oder Lindenhonig gibt es von cremig-weiß bis flüssig-dunkel für jeden Geschmack eine Spezialität. Am Bamberger Honigmarkt findet man weitere mit Honig veredelte Produkte. Foto: privat