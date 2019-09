Heute heulen die Sirenen

Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird am heutigen Donnerstag ab 11 Uhr wieder in weiten Teilen Bayerns die Auslösung des Sirenenwarnsystems geprobt. Im Landkreis Kulmbach wird die Funktionsfähigkeit der Sirenen in Gössenreuth und Lanzendorf geprüft, um die Bevölkerung auf die Bedeutung des Signals aufmerksam zu machen.

Auf Durchsagen achten

Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, auf Rundfunkdurchsagen zu achten. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. red