Heute heulen die Sirenen

Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird am Mittwoch, 18. April, ab 11 Uhr wieder in weiten Teilen Bayerns die Auslösung des Sirenenwarnsystems geprobt. Im Landkreis Kulmbach sind die Sirenen in Gössenreuth und Lanzendorf (Gemeinde Him-melkron) betroffen. Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, auf Rundfunkdurchsagen zu achten. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. Weitere Informationen zum Probealarm, insbesondere zu den voraussichtlich teilnehmenden Landkreisen, Städten und Gemeinden sind auf den Internetseiten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration unter www.stmi.bayern.de/sus/katastrophenschutz/warnungundinformation/sirenenundlautsprecher/index.php abrufbar.Neben diesen Katastrophenschutzsirenen werden die Bürger im ILS-Bereich Bayreuth/Kulmbach, dazu gehören die Landkreise Bayreuth und Kulmbach sowie die Stadt Bayreuth, erstmalig zu Probezwecken mit dem zum Jahreswechsel 2017/2018 in Betrieb ge-nommenen Modularen Warnsystem MoWAS und der Notfall-Informations- und Nachrichten-App "Nina" gewarnt. Durch dieses Warnsystem haben die Katastrophenschutzbehörden in der Region Bayreuth/Kulmbach und die rund um die Uhr besetzte Integrierte Leitstelle in Bayreuth die Möglichkeit, ohne Zeitverzögerung amtliche Gefahrenmitteilungen zur Warnung der Bevölkerung über alle an die Plattform angeschlossenen Medien auszusenden. Möglichst viele Bürger sollten die kostenfreie App "Nina" auf ihr Smartphone laden und Meldungen in den sozialen Medien teilen, um einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zu erreichen. red