Heute findet eine 13 Kilometer lange Fußwallfahrt von der Kirche St. Hedwig nach Motschenbach statt. Start ist um 13.30 Uhr. Der Weg führt über den Mainzusammenfluss sowie über Proß und Wüstenbuchau. Ein Kleinbus startet um 17.45 Uhr an der Pfarrkirche St. Hedwig, um rechtzeitig zur Abendmesse in Motschenbach zu sein, die um 18.30 Uhr beginnt. Danach ist ein gemütliches Beisammensein geplant. Die Rückfahrt erfolgt per Kleinbus oder mit Fahrgemeinschaften. red