Herzogenaurach vor 16 Stunden

Heute Gesprächskreis zur Mundart

Zu einem öffentlichen Gesprächskreis lädt der Heimatverein am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr unter dem Thema "Wenn der Dialekt stirbt...." alle in den Steinweg 5 ein, denen die fränkische Mundart am...