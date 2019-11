Heute Faschingssitzung und Rathaussturm

Der Bad Rodacher Rathaussturm findet am heutigen Samstag, 16. November, ab 11.11 Uhr mit Unterstützung des Spielmannzuges der Eisfelder Feuerwehr statt. Gemeinsam wird danach auf dem Marktplatz der Faschingsbeginn gefeiert. Am selben Tag findet ab 19.30 Uhr in der Gerold-Strobel Halle die erste Faschingssitzung statt. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden. red