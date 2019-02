Heute Etiketten für Basar-Ware holen

Die evangelische Kindertagesstätte "Kleine Welt" und der Elternbeirat führen am Freitag, 15. Februar, in der Grundschule Weidhausen einen Secondhand-Basar durch. Der Etikettenverkauf findet am heutigen Montag, 4. Februar, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr in der Kindertagesstätte in Weidhausen, Gartenstraße 5, statt. Zum Verkauf kommen Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 158, Umstandsmode, Spielsachen, Kinder- und Autositze, Kinderwägen und Laufgitter. Die zum Verkauf angebotenen Waren werden am Freitag, 15. Februar, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr angenommen. Der Basar wird um 19 Uhr geöffnet. Für Schwangere mit Mutterpass ist der Einlass bereits ab 18.30 Uhr möglich. Geschlossen wird um 21 Uhr. Die Rückgabe der Waren erfolgt am Samstag, 16. Februar, von 13 bis 14 Uhr. Weitere Informationen bei der Kindertagesstätte "Kleine Welt", Telefon 0 95 62/81 07 oder bei Susi Kaiser, 01 70/35 63 661. red