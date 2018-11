Unter dem Motto "Heute einen Krieg beenden" lädt die evangelische Kirchengemeinde zu Gottesdiensten am morgigen Buß- und Bettag, 21. November, ein. Um 9.45 Uhr ist in der Kronacher Christuskirche Gottesdienst mit heiligem Abendmahl, ebenso um 19 Uhr in der St. Michaelskirche in Gehülz. Um 18.30 Uhr findet in der katholischen St.-Sebastianskirche in Neuses ein ökumenischer Gottesdienst statt. red