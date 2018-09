Heute Aktion zu S-Bahn-Nightliner

Am Freitag, 7. September, laden die Grünen Erlangen zu der Aktion "S-Bahn Nightliner" mit Markus Ganserer um 20.30 Uhr am Hauptbahnhof Erlangen ein. Soll die S-Bahn am Wochenende und an Feiertagen im Stundentakt bis 3 Uhr fahren? Bereits am 26. April konnten über 2000 Unterschriften für die Petition dazu an den Landtag übergeben werden. Gemeinsam mit Markus Ganserer (MdL) soll das Thema wieder in die Öffentlichkeit getragen werden und die Meinung der Gesamtbevölkerung sowie die von Nachtschwärmern zur Verlängerung der Fahrtzeiten ergründet werden. red