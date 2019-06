Heute Abend Johannisfeuer a

Heute, Samstag, laden der Pfadfinderstamm Hohestete und die St.-Georgspfarrei zum traditionellen Johannisfeuer auf den Sonnenstuhl. Der malerische Ort liegt an der Flurbereinigungsstraße zwischen Höchstadt und Lonnerstadt oberhalb des Höchstadter Wasserwerks. Um 17.30 Uhr beginnt dort bei schönem Wetter der Gottesdienst. Daran schließt sich das Johannisfeuer an. Für das leibliche Wohl sorgen die Pfadfinder. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst um 17.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. Das Feuer wird bei jeder Witterung entzündet. red