Heute Abend ist Sitzung

Um 19 Uhr findet heute im Gemeindesaal eine Sitzung des Untersteinacher Gemeinderats statt. Themen sind die Wasserversorgung in Untersteinach, ein Antrag von Mario Rötgen auf Neubau einer Omnibuswerkstatt mit Waschanlage und Lagerräumen in der Rudolf-Diesel-Straße sowie die zweite Änderung des Bebauungsplans "An der Guttenberger Straße II". Weiter geht es um einen Nachtrag zum Einbau einer Tauchwand in den Stauraumkanal in der Von-Varell-Straße sowie die Betriebserweiterung der Firma EKA Edelstahlkamine. red