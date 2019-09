Heute Abend ist Basar in der Grundschule

Die evangelische Kindertagesstätte "Kleine Welt" und der Elternbeirat führen am heutigen Freitag, 20. September, in der Grundschule einen Secondhand-Basar durch. Die zum Verkauf angebotenen Waren werden heute in der Zeit von 15 bis 17 Uhr angenommen. Der Basar wird um 19 Uhr geöffnet. Für Schwangere mit Mutterpass ist der Einlass bereits ab 18.30 Uhr möglich. Geschlossen wird um 21 Uhr. Weitere Informationen können bei der Kindertagesstätte Kleine Welt unter Telefon 09562/8107 oder bei Susanne Kaiser unter Telefon 0170/3563661 eingeholt werden. red