Heuschnupfen Städchen?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 2. Mai 2019 ist COLLENBERG.

Passend zur Heuschnupfensaison haben wir uns einen kleinen Scherz erlaubt. In Collenberg fliegen höchstwahrscheinlich derzeit auch Pollen herum und machen es Heuschnupfen Geplagten schwer, aber das tut der Schönheit der Gemeinde keinen Abbruch.

Collenberg liegt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg und befindet sich somit am schönsten Teil des Mains zwischen den Ausläufern von Spessart und Odenwald. Der Fünf-Sterne-Mainradweg führt direkt am Campingplatz vorbei und auch sonst ist für Naturfreunde allerhand geboten. Es gibt viele Rad-, und Wanderwege auf denen man die Schönheit des Südspessart bewundern kann. Zudem ist Collenberg der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge zu verschiedenen Schlössern und Burgen, sowie Unternehmungen auf dem Main.

Gewinner

22 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht - wir freuen uns sehr über eure Lösungen!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzer "Wolfgang Brasch" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Der Gewinner möge seine Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)