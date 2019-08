Heuer "Plan B" statt "Clubbing" in Aisch

Die Aascher Kerwasburschen präsentieren am 24. August ein Electronic Music Festival namens "Plan B".

Es ist das erste Mal, dass es einen Plan B bei den Kerwasburschen gibt, denn sprichwörtlich ist ein Plan B eigentlich ein Notfallplan. Normalerweise fand immer im Mai das "Clubbing" auf den Aischwiesen statt. Nur dieses Jahr musste es wegen des Konzertes der Kastelruther Spatzen entfallen.

Große Versprechen

Vor der Kulisse der Aischbrücke präsentieren die Aascher Kerwasburschen "etwas Neues, etwas Größeres, etwas Lauteres, etwas, das die Aischwiesen so noch nicht gesehen und gehört haben", behaupten sie stolz.

Plan B repräsentiert ihre Vorstellung eines perfekten Tages mit guter Musik und Freunden. Abtanzen bei sommerlichen Temperaturen und chilligem Ambiente mit einem kühlen Drink in der Hand.

DJs aus der Region

Beschallt werden die Zuhörer fast ausschließlich von lokalen DJs wie Steve Baker, Tonpredigt, Porodo, Tobtec und mehr. Eine Truppe aus handverlesenen Musikliebhabern, die mit viel Leidenschaft und Hingabe bereits auf vielen Events mit ihren Sets begeistert haben.

Die Essensausgabe findet ebenfalls von Bekannten aus dem Aischgrund statt. Italia Event Cavalera wird mit Pizza, Pasta und Eis vor Ort sein.

Die Kerwasburschen weisen bereits jetzt darauf hin, dass nur ein begrenztes Kontingent an Tickets verfügbar sein wird. Partytime ist von am Samstag, 24. August, von 14 Uhr bis 2 Uhr am kommenden Morgen.

Tickets

Der Eintritt kostet 10 Euro. Tickets können online, an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Shisha-Bar V1 in Höchstadt erworben werden. jb