Heuer mit Kinderprogramm

40 Helfer im Einsatz



red



Das Adelsdorfer Schlossgartenfest der CSU findet in diesem Jahr am Samstag, 7. Juli, ab 16 Uhr statt.Die Uhrzeit ist ungewöhnlich, und das hat seinen Grund. Denn heuer startet das Fest mit einem Kinderprogramm, das die Junge Union vorbereitet hat. Unter freiem Himmel locken Hüpfburg, Fahrzeugparcours, Entenangeln und Malstation. Die Vorsitzende der Jungen Union, Mona Eigenfeld, wird sich um die Kinder kümmern.Um 19 Uhr sind dann die Erwachsenen in den Schlossgarten eingeladen. Das Fest beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei. In einem festlichen Ambiente, umrahmt vom historischen Schloss, können die Gäste den hoffentlich schönen Sommerabend genießen. Musik aus den 60er bis 90er Jahren gibt das Duo "Flirt" zum Besten - es darf auch getanzt werden.Das Team der Frauenunion sorgt für Essen. Cocktails, Sekt und vieles mehr serviert die "Junge Union" an der Bar. Uwe Pöschl, der Cheforganisator, teilt mit, dass für die Durchführung mit Auf- und Abbau und an den Stationen rund 40 Helfer benötigt werden.