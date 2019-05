Heuer kein Pilgerbaum

Schlechte Nachrichten aus Marienweiher: Der Pilgerbaum, bislang ein Wahrzeichen des Wallfahrtsorts, wird nicht mehr aufgestellt. Somit entfällt auch das morgen geplante Pilgerbaumfest. Der 27 Meter hohe Baum in der Dorfmitte war allen Wallfahrern gewidmet, die zu Ehren der Mutter Gottes nach Marienweiher kamen. Fast 60 Wappen zeigten am Stamm die Herkunftsorte der Pilger.

Mitglieder des Initiativkreises Marienweiher und Bürgermeister Franz Uome betonten, dass versicherungs- und haftungsrechtliche Gründe den Ausschlag dafür gaben, den Baum nicht mehr aufzustellen.

Der Verbundenheit Marienweihers zu den Gemeinden, aus denen seit vielen Jahren Pilger in die päpstliche Basilika kommen, soll aber weiterhin dokumentiert werden. Die Gemeindewappen will man in anderer Form präsentieren. Eine gute Idee, birgt sie doch die Möglichkeit, Wappen einmal aus der Nähe zu betrachten. Man darf sich sicher auf ein schönes "Ersatzfest" zum Start der neuen Präsentation freuen. kpw