Heuchelheim feiert Kerwa

Die Hoch-Kerwaszeit im Frankenland ist vorbei. Wie immer hält aber Ende November in Heuchelheim die Kerwa Einzug. Von Freitag bis Montag geht es im Dorfgemeinschaftshaus wieder rund.

Leckeres Essen und Trinken, gute Laune und ausreichende Kondition, das brauchen nicht nur die Kerwasmadli und Kerwasburschen, sondern auch die zahlreichen Besucher. Auch wenn es zu dieser Jahreszeit schon etwas kühler wird und die Uhr umgestellt ist, ist die Heuchlemer Kerwa rund um den Dreifrankenstein sehr beliebt.

Jung und Alt freuen sich auf das langersehnte Kerwaswochende. Vier Tage feiert der ganze Ort mit hoffentlich vielen Gästen eine typische fränkische Kerwa. Die Heuchelheimer Frauen stehen in der Küche ihren Mann und bieten den Gästen beste fränkische Küche. Das Schönste an der Heuchlemer Kerwa ist die Gemeinschaft. Alle helfen zusammen, so dass wie immer ein besonderes Fest am westlichen Zipfel des Landkreises Bamberg am Dreifrankenstein gefeiert wird. Die Kerwa beginnt am Freitag mit gekochten Knöchli und Rindfleisch mit Kren. Ab 22 Uhr kommt die Jugend in der gemütlichen Bar auf ihre Kosten. Auserlesene Drinks und tolle Musik werden geboten.

Am Samstag gegen 14 Uhr wird der von den Kerwasmadli und Kerwasburschen geschmückte Kerwasbaum aufgestellt. So manche kalten Finger und Hände der "Baumaufsteller" sind bei der schweißtreibenden Arbeit kein Hindernis, gibt es doch für sie anschließend Bratwürste mit Kraut und wärmende Getränke.

Ab 18 Uhr ist dann Kirchweihbetrieb mit Spezialitäten wie Schäufele mit Rübenkraut, und ab 20 Uhr spielt und singt Manfred mit seinem Akkordeon beste Kerwasmusik. Am Freitag und Samstag wird um 22 Uhr die Bar mit Discomusik geöffnet.

Der Kirchweihsonntag beginnt um 10.15 Uhr mit dem Festgottesdienst in der renovierten Sankt-Josefs-Kirche. Pfarrer Dettenthaler wird die sanierte Kirche wieder ihrer Bestimmung übergeben.

Ab 11Uhr wird eine reichliche Auswahl an Speisen wie Rindfleisch und Kren, Sauerbraten, Schweinelende mit Wirsing oder Geschnetzeltes in Champignonrahmsoße angeboten.

Von 14 bis 17 Uhr gönnen sich die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer eine Pause. Ab 17 Uhr werden wieder warme Speisen serviert.

Der Montagnachmittag gehört ab 14 Uhr traditionell den Kartlern. Ab 17 Uhr geht es mit Currywurst, Kassler oder Mariniertem Hering weiter, ehe um 21 Uhr mit einem Feuerwerk die Kerwa begraben wird. red