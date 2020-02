Heubisch spricht bei der FDP

Über 70 Gäste nahmen am Neujahrsempfang der FDP Bamberg im Saal des Bamberger Tourismus & Kongress Service teil. Prominenter Ehrengast und Hauptredner war der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Wolfgang Heubisch, der von 2008 bis 2013 Bayerischer Wissenschaftsminister war.

Nach einleitenden Worten des Kreisvorsitzenden Jobst Giehler richtete FDP-Landratskandidat Marco Strube das Wort ans Publikum: "Mit den drei Schwerpunkten Technologieoffenheit, Vereinsleben und Infrastruktur möchte ich den Landkreis Bamberg fit für die Zukunft machen", betonte er. Der 18-jährige Schüler am Kaiser-Heinrich-Gymnasium ist der bisher jüngste Landratskandidat.

OB-Kandidat Martin Pöhner sagte in Hinblick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen: "2020 ist das Jahr der Weichenstellung für die Stadt Bamberg. Mit den Wahlen wird sich zeigen, ob die Menschen Ideologie oder eine Politik der Freiheit wollen."

Wolfgang Heubisch, der vor dem Wechsel in die Politik Zahnarzt war, zeigte auf, wie wichtig es in der heutigen Zeit sei, zu den Wahlen zu gehen. Für ihn ist die FDP die Partei, die sowohl Tradition als auch Fortschritt miteinander verbindet und die Interessen aller Menschen der Gesellschaft vertritt. Zur aktuellen Lage der Automobilindustrie sagte Heubisch laut dem Pressebericht der FDP: "Man darf nicht von heute auf morgen so tun, als ob Diesel oder Benziner das Schlimmste sind, was die Welt gesehen hat. Wir setzen als FDP Schritt für Schritt auf den Wandel von der Old Economy zur New Economy." In diesem Zusammenhang lobte Heubisch die Ansätze der Bamberger Automobilzulieferer, neue Antriebstechniken zu entwickeln. pol