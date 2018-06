Heubacher Kirchweih mit Fußball

di



Voll im Zeichen des Fußballes stehen die Kirchweihtage in Heubach , die vom Sportverein vom 29. Juni bis 2. Juli gestaltet werden. Sieben Werbespiele stehen auf dem Programm. Den Auftakt machen am Freitag, 18 Uhr, die E-Schüler der Gastgeber und die des TSV Pfarrweisach. Am Samstag stehen zwei Werbespiele auf dem Programm. Um 15 Uhr treffen der TSV Burgpreppach und der TSV Rossach aufeinander. Im Anschluss, um 17 Uhr, treten die Sportfreunde Unterpreppach und der SC Lußberg-Rudendorf gegeneinander an.Am Sonntag, 1. Juli, rollt der Ball ab 13.30 Uhr. Dann dürfen die jüngsten Heubacher ran, die auf die F-Schüler des SVM Untermerzbach treffen. Zu einem fußballerischen Leckerbissen kommt es dann um 15 Uhr, wenn der Aufsteiger in die Landesliga, der FC Coburg, auf den Bezirksligisten FSV Krum trifft. Um 17 Uhr stellen sich dann die Gastgeber in der Partie gegen den FC Augsfeld vor.Am Montag um 18.30 Uhr kommt es zum Derby zwischen dem SV Heubach und der SG Eyrichshof/TV Ebern II. Sämtliche Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt.