Heubacher feiern vier Tage lang die Kirchweih

Der Heubacher Sportverein richtet vom Freitag, 29. Juni, bis Montag, 2. Juli, die Kirchweih im Eberner Stadtteil Heubach aus. Am Freitag steigt um 18 Uhr im Sportheim ein großer Preisschafkopf mit Geldpreisen von 150, 100 und 50 Euro für die Erstplatzierten sowie wertvollen Sachpreisen. Dazu gibt es ein Schnauzturnier mit interessanten Preisen. Am Samstag ist ab 21 Uhr Barbetrieb im Sportheim. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Kirchweihgottesdienst am Sportgelände durch Diakon Walter Pfeufer. Der Kirchweihausklang am Montag beginnt um 17.30 Uhr. Sämtliche Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt.