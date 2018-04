Hetzles berät Hackschnitzelheizung

Am Dienstag, 17. April, findet ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Gemeinderatssitzung statt, zu der auch die Bürger eingeladen sind. Unter anderem werden die Ausschreibungsergebnisse zum Breitbandausbau (Hetzles Nord und Honings) sowie die Genehmigungsplanung zur baulichen Erweiterung des Kindergartens um eine neue Krippengruppe vorgestellt. Weitere Punkte der Tagesordnung sind der KIP-Planungsstand und die Vorgehensweise für die Hackschnitzelheizung der Gemeinde Hetzles sowie die Auftragsvergabe für die Malerarbeiten und die Erneuerung der Beleuchtung in der Schule in Hetzles. red