Hesse muss sein Motorrad stehen lassen

Sonntagfrüh haben Beamte der Verkehrspolizei Bamberg und der Polizeiinspektion Forchheim in der Eschlipper Talstraße in Ebermannstadt einen 25-jährigen Motorradfahrer aus dem hessischen Raum angehalten. An seiner Maschine wurden Veränderungen an der Auspuffanlage festgestellt: So waren der sogenannte "DB-Killer" ausgebaut und die Klappenmechanik außer Betrieb gesetzt worden. Hierdurch erlosch die Betriebserlaubnis und der junge Mann musste seine Maschine stehen lassen. Weiterhin muss er mit einer Bußgeldanzeige rechnen.