Heßdorfer Wandertage

Am Wochenende finden die 46. Internationalen Wandertage in Heßdorf statt. Start und Ziel ist an der Sporthalle in Hannberg . Angeboten werden Strecken von fünf, zehn und 20 Kilometern. Der Start erfolgt am Samstag und Sonntag jeweils von 6 bis 12 Uhr für die beiden kleineren Strecken und von 6 bis 11 Uhr für die 20- Kilometer-Tour. Am Sonntag werden ab 11 Uhr die stärksten Gruppen und Vereine geehrt. Einzel- und Gruppenanmeldungen sind noch bis morgen möglich. Weitere Informationen gibt es online unter www.dvv-wandern.de . red