Heß bleibt beim TVH

Der Schweinfurter Kreisklassist TV Haßfurt (12./21) hält dank des Rückzugs des SC Geusfeld die Klasse - und kann auch in der kommenden Saison auf seinen Trainer bauen: Mario Heß bleibt auch in der kommenden Saison am Eichelsee. Das berichtet unser Partnerportal anpfiff.info.

Heß hatte das Amt Ende August als Nachfolger von Stefan Werb übernommen. Zudem wird der frühere Trainer des SV Sylbach in der neuen Runde an der Seitenlinie Unterstützung erhalten. Er bildet mit Ralf Schellenberger, in den vergangenen Jahren im Jugendbereich des TV Haßfurt auf der Bank und zur Zeit Übungsleiter der U19, ein Trainer-Team. red