Herzogscheune bald vor Vollendung?

Bereits im Haushaltsplan 2014 hatte die Gemeinde Walsdorf Planungskosten für die Sanierung der Herzogscheune und des Herzogshauses im Herzen von Walsdorf bereitgestellt. Die Umgestaltung und Sanierung des Herzogshauses und der Herzogscheune zum zukünftigen Bürgerzentrum der Gemeinde wird mit Fördermitteln aus der Dorferneuerung vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken und mit EU-Fördergeldern aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler) mit fast einer Million Euro gefördert. Die Sanierung der Rohbaumaßnahmen wurde im vergangenen Jahr weitgehend fertiggestellt und es wird jetzt konkret der Innenausbau geplant.

Damit die Raumakustik in der Herzogscheune verbessert werden kann, wurde die Firma Büroeinrichtung Greb aus Ebelsbach beauftragt, ein Akustikkonzept zu erstellen. Stefan Greb stellte das Konzept dem Walsdorfer Gemeinderat einschließlich der Inneneinrichtung vor. Damit die Nachhallzeit im großen Mehrzweckraum mit rund 100 Plätzen in der Herzogscheune verringert werden kann, empfiehlt die Firma Greb, schallabsorbierende Decken- und Wandpaneele anzubringen und das Beleuchtungskonzept darin zu integrieren.

Die Wandpaneele könnten mit Motiven aus der Gemeinde Walsdorf bedruckt werden und könnten damit auch als gestalterisches Element in die Raumgestaltung eingesetzt werden. Der Gemeinderat beauftragte die Firma auf Grundlage des Konzeptes, eine Kostenschätzung für die Umsetzung der Maßnahmen einschließlich der Inneneinrichtung (Bestuhlung, Theke und Küche) vorzulegen. Eine abschließende Entscheidung kann aber erst getroffen werden, wenn das Brandschutzkonzept vorliegt.

Viel Geld für Pumpwerke

Gemäß der aktuell vorliegenden wasserrechtlichen Erlaubnis hätte die Gemeinde Walsdorf die Abwasserpumpwerke in Erlau, Kolmsdorf, Feigendorf und Walsdorf bereits bis Ende 2018 auf den neusten technischen Stand bringen müssen. Auf Grund anderer dringlicher Maßnahmen in der Gemeinde, wie zum Beispiel der Kindergartenneubau, wurde beim Landratsamt Bamberg eine Verlängerung der Frist bis zum 31.12.2020 beantragt und auch eingeräumt. Die bereits vorliegende Kostenberechnung des Ingenieurbüros Balling in Höhe von circa 1,5 Millionen Euro wurde in einer intensiven Abstimmung mit Klärwärter und Gemeinderat Franz-Josef Eck (Freie Liste) auf einen Mindestumfang der notwendigen Arbeiten gekürzt. Am Ende bleiben rund 750 000 Euro übrig, die vor allem in neue Technik investiert werden müssen, damit die Pumpwerke, welche auf einem Stand von 1985 sind, wieder auf dem Stand der Technik sind. Eine weitere Gebührenanhebung müssen die Walsdorfer Bürger aber nicht befürchten, da diese Investitionen bereits bei der letzten Anpassung der Einleitungsgebühr im November 2019 berücksichtigt wurden.

WLAN auf dem Weg

Die Gemeindeverwaltung wurde in einer der vorherigen Gemeinderatsitzungen beauftragt, die Fördermöglichkeiten für das Errichten eines öffentlichen WLAN-Netzwerkes im Gemeindegebiet zu ermitteln. Geschäftsleiter Markus Schramm stellte dem Gemeinderat verschiedene Fördermodelle vor. Eine Möglichkeit wäre, das Netzwerk "BayernWLAN", das durch den Freistaat Bayern mit maximal 5000 Euro für das Einrichten von mindestens zwei Hotspots gefördert wird und auch drei Jahre betrieben werden muss. Die Betriebskosten von etwa 50 Euro/Monat für zwei Hotspots müssen aber von der Gemeinde getragen werden.

Eine Alternative zu "BayernWLAN" ist die nichtkommerzielle Initiative "Freifunk", mit der die Gemeinde Lisberg-Trabelsdorf gerade ein freies WLAN-Netzwerk aufbaut. Die Freifunk-Gemeinschaft ist dezentral organisiert und jeder Geschäftsmann oder jede Privatperson kann einen "Freifunk-Router" aufstellen und an seinen/ihren bestehenden Internetanschluss anschließen. Mit rechtlichen Problemen müssen die Betreiber nicht mehr rechnen, da seit Juni 2017 die Betreiber eines freien WLANs von der Haftung für Rechtsverstöße der Benutzer befreit sind.

Gemeinderat Stefan Huttner (Freie Liste) regte an, durch die kostenfreie Bereitstellung der "Freifunk-Router" durch die Gemeinde Walsdorf den Aufbau eines Freifunk-Netzwerkes im Gemeindegebiet zu fördern. Die Anschaffungskosten für einen "Freifunk-Router" betragen 15 Euro und die Stromkosten für den Betrieb rund fünf Euro im Jahr. Weitere Kosten fallen nicht an, da das Freifunk-Netzwerk einen Teil des bereits vorhandenen Internetanschlusses des Betreibers nutzt.

Der Gemeinderat hat noch mehrere Bauanträge genehmigt. In Erlau wurde der Neubau von zwei Wohnhäusern im Ringweg, die Errichtung einer Lagerhalle in der Kreuzschuher Straße und der Neubau eines Lagers mit Garage in Kolmsdorf genehmigt.