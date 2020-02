Herzogenauracher stehen Hand in Hand für Vielfalt und gegen Rassismus

Der wieder aufkeimende Rassismus ist derzeit landesweit in aller Munde. So auch in Herzogenaurach. Am Samstag waren, wie in der Zeit vor der Kommunalwahl üblich, zahlreiche Stände der unterschiedlichsten Parteien in der Hauptstraße vertreten. Um 12 Uhr mittags verließen alle ihre Stände und formierten sich zusammen mit Passanten, die ihre Wochenendeinkäufe erledigten, zu einer Menschenkette. Sich an den Händen fassend, demonstrierten sie gegen Rassismus jeglicher Art. "Herzogenaurach ist bunt" und "Vielfalt statt Einfalt" war der parteiübergreifende Tenor dieser kurzfristig organisierten Demonstration. bj