Herzogenauracher Imker freuen sich über elf neue Mitglieder

In der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Herzogenaurach und Umgebung zeigten sich die Bienenfreunde mit dem abgelaufenen Jahr sehr zufrieden. Der Honigertrag sei vor allem im Sommer erfreulich gewesen, heißt es in einem Pressebericht, da es im vergangenen Jahr an vielen Stellen wieder einmal den beliebten Waldhonig gab. Im langjährigen Durchschnitt kommt das nur alle sieben Jahre vor.

Auch die Varroamilbe hatte offensichtlich unter der sommerlichen Hitze zu leiden und setzte den Bienen weniger zu. Gegen Ende des Jahres waren aber dann doch wieder einige Völkerverluste zu beklagen.

Der Verein konnte durch das Programm "Imkern auf Probe" wieder elf neue Mitglieder gewinnen und damit die Zahl der Mitglieder auf 85 steigern. Diese betreuen 482 Bienenvölker. Seit nunmehr 15 Jahren bietet Imkermeister Radinger aus Nürnberg einen Tausch Bienenwachs gegen Mittelwände an, die den Bienen das Errichten ihrer Waben erleichtern. Er lobte die gute Qualität des Wachses der Herzogenauracher Imker und erläuterte, dass die Bienen für die Jahresproduktion von einem Kilogramm Wachs 1,25 Millionen Wachsplättchen ausschwitzen müssen.

Ein neuer Schriftführer

Bei der Wahl des Vorstands gab es nur einen Wechsel beim Amt des Schriftführers. Udo Wendel stand nach 24 Jahren aus persönlichen Gründen nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Der Verein dankte ihm mit einer Ehrenurkunde für die langjährige Arbeit. Der neue Schriftführer ist Thomas Winkler. Der Vorsitzende Klaus Becker, der Zweite Vorsitzende Michael Bolland, der Kassierer Gerhard Knaus und die beiden Kassenprüfer Gerhard Schuh und Gerhard Häfner wurden in ihren Ämtern bestätigt. Gerhard Knaus erhielt ebenfalls eine Ehrenurkunde als Dank für sein außergewöhnliches Engagement bei der Betreuung der Probeimker und des Lehrbienenstandes "Zeidlerhaus" an der Herzobase. Peter Brehm aus Weisendorf erhielt die Ehrennadel des Deutschen Imkerbundes in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verband und für seine Verdienste um die Imkerei. red