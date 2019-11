Herzogenauracher Geschäftsleute sind in Aufbruchstimmung

Bei der Hauptversammlung der Förder- und Werbegemeinschaft (Föwe) Herzogenaurach mit Neuwahlen wurden im Vorstand Stühle gerückt. So musste für den verstorbenen Zweiten Vorsitzenden Klaus Römmelt ein Nachfolger gefunden werden und der langjährige Kassier Markus Burkhardt stellte sich nicht mehr zur Wahl. Unter der Wahlleitung von Stadtrat Walter Drebinger wurden die Neuwahlen zügig abgewickelt. Stefan Müller bleibt Vorsitzender, ihm zur Seite stehen Sabine Marx und Martin Paulus als Stellvertreter, zum Kassier wurde Walter Dietz und zum Schriftführer Thomas Kotzer gewählt. Kassenprüfer wurden Stefanie Grebe und Beate Matthäus.

In seinem Jahresbericht erinnerte Müller an die Aktionen des zu Ende gehenden Jahres. Lob gab es von Judith Jochmann vom Amt für Stadtmarketing und Kultur, sie hob insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Föwe hervor. Die Stadt hat 2016 die Organisation des Weihnachtsmarktes sowie des Lebendigen Adventskalenders übernommen und richtet seit 2017 auch das Mittelalterfest aus.

Die Gespräche mit dem Vorstand seien immer fruchtbar gewesen und es seien Aktionen unterstützt worden wie die Herzogutscheine mit mittlerweile 46 Akzeptanzstellen im Stadtgebiet. "Damit bleibt das Geld in der Stadt und bei den heimischen Geschäftsleuten", erklärte Jochmann. Zusammen mit der Föwe sollen noch mehr Geschäfte in der Stadt dafür gewonnen werden. Die Gutscheine sind in zahlreichen Verkaufsstellen, aber auch online auf der Seite www.herzogutschein.de erhältlich. "Gerade zu Weihnachten sind die Gutscheine ein ideales Geschenk", warb Jochmann für die Gutscheine.

Innenstadt wird immer belebter

Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff (SPD) und Judith Jochmann bedankten sich für die "Mikro-Events" in den Ladenlokalen, die ebenso zur Belebung der Innenstadt beitragen würden wie die Einkaufsspaziergänge und Stadtführungen der Gästeführer, die alle Erwartungen übertreffen. Jochmann berichtete von deutlich mehr Touristen und Gästen. Teilnehmer von Betriebsausflügen und von Halbtagsausflügen würden sich gerne durch die Stadt führen lassen, auch Vereine und Gesellschaften bis aus Nürnberg zeigen Interesse an der Altstadt und den Geschäften.

In der Föwe-Versammlung in der "HerzoBar" herrschte eine Aufbruchstimmung, von den Mitgliedern kamen viele konstruktive Vorschläge und weitere Projekte sollen angepackt werden. Im Januar beginnt die Rubbellos-Aktion "Herzogutschein" und endet im April, natürlich lockt auch wieder der "Frühling von Turm zu Turm" mit einem Frühlingsmarkt. Nach dem Erfolg in diesem Jahr gibt es eine Neuauflage des Frühlingsfestes im Gewerbegebiet Nord und zur Fußball-EM locken die Geschäfte ebenfalls mit Angeboten und Rabatten. Natürlich wird es auch den "Sommer in der Stadt" mit Nachtshopping bis 22 Uhr geben. Auch sind zwei Termine "Sommer in der Stadt" mit Konzert und Shopping bis 20 Uhr geplant. Auch zum Herbstmarkt oder Kürbisfest soll wieder eingeladen werden und es wird eine große Gewerbeschau im Vereinshaus geben. Eine "Wedding-Night" mit Hochzeitsmesse wird es ebenso geben wie einen verkaufsoffenen Sonntag an Martini und mit dem Martini-Ritt werden die Aktionen der Föwe im Jahreslauf beendet. Dazu kommen noch die Veranstaltungen der Stadt zusammen mit dem Amt für Stadtmarketing und Kultur.