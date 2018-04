Herzogenauracher CSU versammelt sich

Am Donnerstag, 19. April, findet um 19 Uhr die Hauptversammlung der Herzogenauracher CSU im Brauereigasthaus Heller statt. Neben einem Vortrag von MdL Walter Nussel zum Thema "Bürokratieabbau - ein Kampf gegen Windmühlen? Bestehen Vorschriften den Praxis-Check?" steht die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten in die besondere Kreisvertreterversammlung zur Europawahl an. red