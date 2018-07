"Herzog Ernst II. - Wissen um 12"

In der Reihe "Wissen um 12" findet der nächste Vortrag am Donnerstag, 5. Juli, um 12 Uhr im Puppenmuseum statt. Dieses Mal steht Herzog Ernsts II. Liebe zur Musik im Vordergrund. Referentin Christine Spiller gibt einen Überblick zu seinen Kompositionen und seinem Wirken als Förderer von Musikern und Gesangsvereinen. Der Vortrag dauert circa 30 Minuten und ist somit gut in die Mittagspause zu integrieren. red