Am Wochenende 20./21. Juli findet in Weiden das 24. Chorfest des Fränkischen Sängerbundes statt. Etwa 80 Chöre mit insgesamt mehr als 3000 Sängern verwandeln zwei Tage lang die Max-Reger-Stadt in eine "Chorstadt". Auch der "HerzoChor" nimmt teil und ist unter der Leitung von Gerald Fink am Sonntag, 21. Juli, um 12 Uhr am Oberen Markt zu hören. red