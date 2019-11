Herzo wird orange am Montag

Das Frauen-Netzwerk Zonta Herzogenaurach, das im Jubiläumsjahr "100 Jahre Frauenwahlrecht/100 Jahre Zonta" mit vielfältigen Aktivitäten an die Öffentlichkeit getreten ist, richtet zum Ende des Jahres einen Event aus, das "Gewalt an Frauen" in den Fokus rückt. Das Frauennetzwerk weist darauf hin, dass weltweit Millionen Frauen auf allen Kontinenten von Südamerika über Europa bis Asien von körperlicher oder seelischer Grausamkeit betroffen sind. Auch in Deutschland hat ein Drittel aller Frauen mit physischer Gewalt Erfahrungen gemacht.

Am Montag, 25. November treffen sich die Zonta-Frauen mit Präsidentin Christine Edgar und allen interessierten Frauen und Männern ab 17.30 Uhr an der Herzo-Bar Richtung Marktplatz in Herzogenaurach, um sich der jährlichen weltweiten Kampagne gegen Gewalt an Frauen anzuschließen. Unter "Zonta says no" wird dieser Tag vielerorts mit Aktionen begangen. Optisch auffällig wird das mit dem Titel "Orange the City", das heißt, einen optischen Reizpunkt in Orange im Stadtbild zu setzen - Symbol des Aufrufs.

In Herzogenaurach unterstützt das Amt für Stadtmarketing mit einer farblich entsprechenden Beleuchtung das Vorhaben, auf das auch schon die Volkshochschule Herzogenaurach in ihrem Programmheft hingewiesen hat.

Optisch und akustisch

Mit Schirmen in der Farbe Orange soll optisch Flagge gezeigt werden, akustisch mit Trillerpfeifen. Zwischendurch trommelt Alberto Parmigianis Piranha Social Club. Zugegen sein wird auch Claudia Wolter, die Frauenbeauftragte des Landkreises Erlangen-Höchstadt.

Nach dem kurzen Auftritt im Freien hält Heike Krämer, Beauftragte der Polizei Mittelfranken für Kriminalitätsopfer, einen Vortrag in der Herzo-Bar, wo auch kleine Speisen und Getränke verkauft werden. red