"Herzo-Express" startet und endet künftig an der Haltestelle Badgasse

Ab dem kommenden Montag ändern sich die Fahrpläne für die Linie 252, Baiersdorf-Erlangen, und die Linie 200, den so genannten "Herzo-Express". Das berichtet das Landratsamt.

Für den "Herzo-Express", also die Buslinie 200, ändert sich die Start- und Endhaltestelle in Herzogenaurach. Auch der Fahrplan ist neu.

Pendlerinnen und Pendler aus Richtung Forchheim und Bamberg haben es ab März demnach etwas leichter. Ab dann sind, wie mitgeteilt wird, die Fahrtzeiten der Linie 200 besser auf die Ankünfte und Abfahrten der Bahn ab Hauptbahnhof Erlangen abgestimmt. Damit entspricht das Landratsamt der Nachfrage von Fahrgästen. Zudem bleiben die Fahrten der Linie 200 auf die Züge in Richtung Fürth und Nürnberg abgestimmt. Auch an der Takthäufigkeit ändert sich nichts.

Ab Montag, 4. März, ändern sich auch die Start- und Endhaltestelle des "Herzo-Expresses". Dann beginnen und enden die Busse der Linie 200 an der Haltestelle "Badgasse". Sie liegt einen Steinwurf vom alten Start- und Endpunkt "An der Schütt" entfernt, heißt es in der Pressemitteilung. Der bisherige Halt entfällt ab März auf der Linie 200.

Für die Linie 252 (Baiersdorf-Erlangen) wurde aufgrund der Verkehrssituation rund um Erlangen der Fahrplan überarbeitet und angepasst. Auch Schüler der Erlanger Schulen können von den Änderungen betroffen sein. Das Landratsamt rät allen Fahrgästen, sich über den neuen Fahrplan zu informieren und bittet die Verzögerungen der letzten Wochen auf dieser Linie zu entschuldigen.

Außerdem haben die Fahrgästen beider Linien die Möglichkeit, sich unter www.vgn.de über den neuen Fahrplan zu informieren. Ab Ende dieser Woche ist er dort abrufbar, wird mitgeteilt. red