Herzo-Coaches treffen sich

Die Herzo-Coaches, eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die Jugendliche ab der siebten Jahrgangsstufe begleiten und unterstützen, treffen sich wieder am Mittwoch, 11. April, um 18 Uhr im Generationenzentrum in der Erlanger Straße 16 in Herzogenaurach. Interessierte sind willkommen. red