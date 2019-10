Mit einer erneuten Anfrage richtet sich die CSU-Fraktion an Bürgermeister Hacker. Im Stadtrat möchte man Informationen über die Nahversorgung auf der Herzo Base erhalten.

Denn die Bebauung des Stadtteiles schreitet voran, die neuen Bewohner füllen den Stadtteil mit Leben. Dementsprechend gewinnt nach Ansicht der CSU die Infrastruktur immer mehr an Bedeutung. Ganz besonders gelte dies für Möglichkeiten der Nahversorgung. "Wohnungsnahe Einkaufsmöglichkeiten verringern innerstädtischen Verkehr und schaffen für die Bewohner ein Plus an Lebensqualität", heißt es in der Anfrage wörtlich.

Eine eigene Nahversorgung sei auf der Herzo Base schon seit vielen Jahren geplant und eine Fläche am Olympiaring sei entsprechend gewidmet, schreiben Bernhard Schwab und Christian Polster für die Fraktion. Eine der Voraussetzungen zum wirtschaftlichen Betrieb so einer Immobilie, nämlich der vollständige Ausbau des Olympiaringes, sei inzwischen fertig gestellt.

Man halte es "für wichtig und sinnvoll, dass die Infrastruktur im Entwicklungsgebiet parallel entsteht. Wenn eine Nahversorgung mit Bezug eines Großteils des neuen Quartiers fertiggestellt sein soll, müssten mindestens die Planungen, besser aber der Bau, heute beginnen", heißt es in der Anfrage weiterhin. Deshalb wird der Bürgermeister darum gebeten, über den aktuellen Stand zu informieren - "ganz besonders hinsichtlich aktueller Planungen, möglicher Investoren und eines Zeitplanes zur Entwicklung der Nahversorgung Herzo Base."

Die hierfür vorgesehenen Flächen befinden sich laut CSU nicht im Besitz der Stadt Herzogenaurach, sondern in privater Hand. Daher wäre man auch einverstanden, den Stadtrat sowohl in öffentlicher als auch, wo es der Datenschutz erfordert, in einem nicht-öffentlichen Part zu informieren. red